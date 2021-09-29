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Комиссия Думы в ближайшее время обсудит с Google нарушения YouTube

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госдумы VII созыва по противодействию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что в ближайшее время обсудить с компанией Google ситуацию с нарушениями YouTube российского законодательства.

"Взаимодействие комиссии ГД с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время. Ранее нами уже была достигнута договоренность, что осенью мы "сверим часы", - сказал Пискарёв, которого цитирует пресс-служба комиссии в среду.

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По ее словам, ранее представители Google заверили депутатов, что замечания в части нарушения российских законов будут устранены, но на деле этого не произошло. В частности, отметил Пискарёв, были зафиксированы "неоднократные попытки вмешательства в выборы" - видеохостинг своевременно не блокировал запрещенные материалы.

Кроме того, в Думе обратили внимание, что в нарушение правовых норм был удален без права восстановления YouTube-аккаунт Russia Today в Германии.

"Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для "избранных"? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы", - сказал Пискарёв.

Парламентарий добавил, что в Думе намерены ответить ужесточением законодательства, если IT-гигант не отреагирует на замечания.

"Если же никаких мер по устранению нарушений предпринято не будет, то необходимо подумать над изменением законодательства. Речь может пойти о жестких поправках об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, отвечающих за их работу в России", - сказал депутат.

16 сентября Пискарёв заявлял, что российский парламент готов принимать новые законодательные ограничения против зарубежных IT-гигантов на фоне нарушений Apple и Google - в том числе в свете выборов в Госдуму.

Тогда он отметил, что работа над пакетом законов, ужесточающих требования к цифровым гигантам, уже ведется, и поправки будут "жесткими". Речь в них может идти не только о штрафных мерах против иностранных IT-компаний, но и о наказании для "менеджеров, ответственных за их работу в России".

Google YouTube Госдума Василий Пискарев

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