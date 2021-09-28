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ВМС США формируют специальную группу эсминцев для противодействия подлодкам РФ в Атлантике

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Военно-морские силы США формируют новую оперативную группу под названием Greyhound, состоящую из эсминцев, которые могут быть развернуты в кратчайшие сроки для противодействия "российской подводной угрозе" в Атлантическом океане, сообщило издание Института ВМС США USNI News.

Оно ссылается на заявление командующего надводными силами ВМС в Атлантике Брендана Маклейна, который сказал, что группа "предназначена для обеспечения флота предсказуемыми, постоянно готовыми и полностью сертифицированными военными кораблями". Военачальник подчеркнул: "Корабли будут готовы выполнить весь спектр задач, включая отслеживание российской подводной деятельности в Атлантике и защиту родины на море".

Издание отмечает, что создание новой целевой группы обусловлено тем, что американские ВМС переориентировали свои ресурсы и усилия на Атлантический регион из-за роста подводного потенциала России и опасений по поводу российских подводных лодок, действующих в этих водах.

В состав Greyhound изначально войдут эсминцы Donald Cook и Thomas Hudner, которые, как сказал Маклейн, имеют большой опыт противолодочной борьбы, попозднее к ней присоединятся эсминцы The Sullivans, Cole и Gravely. Маклейн заявил, что должен быть сформирован "стабильный график", при котором, в конечном итоге, для выполнения задач, стоящих перед группой, будут постоянно задействованы четыре корабля.

США ВМС США Атлантический океан Greyhound

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