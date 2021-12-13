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Состав ВМС США сократится на пять ракетных крейсеров

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ВМС США выведут из своего боевого состава пять ракетных крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, в рамках оптимизации сил и сокращения расходов на их поддержание, следует из данных решений Конгресса по финансированию флота.

По имеющимся данным, в рамках предложения ВМС США будут списаны отслужившие свое крейсеры, построенные в 80-90 годах прошлого века.

Первоначально ВМС США предлагали вывести из боевого состава семь кораблей этого класса и заменить их на новые эсминцы и фрегаты. Однако Конгресс утвердил списание только пяти крейсеров.

В настоящее время ВМС США располагают 22 крейсерами управляемого ракетного оружия типа Ticonderoga. Каждый из них оснащен установкой вертикального пуска (УВП) ракет Mark 41 с ячейками-контейнерами. Типовая загрузка УВП на этих кораблях - 26 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также 16 противолодочных управляемых ракет ASROC и 80 зенитных ракет Standard 2.

США ВМС

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