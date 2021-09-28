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Власти Гонконга объявили о признании всех российских вакцин с 29 сентября

Власти Гонконга объявили о признании всех российских вакцин с 29 сентября
Фото: Miguel Candela Poblacion/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Власти специального административного района (САР) Гонконг объявили о признании с 29 сентября российских сертификатов вакцинации от COVID-19.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения", к которым по местной классификации относится и Россия", - сообщает в фейсбуке Генконсульство РФ в Гонконге.

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Как отмечает дипмиссия, вакцинированные граждане РФ могут въехать в Гонконг напрямую (с последующим 21-дневным карантином в специализированной гостинице), а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве.

"Перед посадкой на рейс в Гонконг необходимо предъявить сертификат вакцинации с QR-кодом, сформированным на едином портале госуслуг на основе данных о прививке, переданных российскими компетентными медицинскими учреждениями", - пояснили в Генконсульстве.

Сейчас из российских вакцин в Гонконге признается только вакцина "Спутник V". Въезд в Гонконг из "стран с высоким риском заражения" по-прежнему открыт только для резидентов административного района.

Гонконг коронавирус Россия

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