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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Боснийские сербы задумались о формировании собственных вооруженных сил

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Руководство боснийских сербов заявило о намерении сформировать армию Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины).

"Мы отзовем согласие на формирование совместных вооруженных сил на голосовании в скупщине (парламенте) республики", - сообщил журналистам член президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик.

По его словам, решение может быть принято "в ближайшие несколько дней", а армия может быть сформирована "в течение нескольких месяцев".

Председательствующий в президиуме представитель хорватов Желько Комшич в эфире Радио Сараево назвал планы Додика преступными и обвинил его в организации восстания.

Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех представителей - от православных сербов, католиков-хорватов и боснийских мусульман, этот орган командует общими Вооруженными силами. Наравне с президиумом, Вооруженные силы Боснии и Герцеговины, состоящие из 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, являются звеном, связующим все три общины, населяющие страну.

Босния и Герцеговина

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