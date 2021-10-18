Посол РФ в Сараево заявил, что стабильность на Балканах нельзя обеспечить расширением НАТО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Стабильность на Балканском полуострове можно обеспечить не расширением Североатлантического альянса (НАТО), а путем создания системы общеевропейской безопасности, заявил посол РФ в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов.

"Определение внешнеполитических приоритетов - суверенное право Боснии и Герцеговины. Насколько мы понимаем, в БиГ консенсуса по поводу членства в НАТО нет", - сообщил Калабухов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

Он отметил, что некоторые балканские государства рассматривают членство в НАТО как "определенную гарантию внутриполитической стабильности".

"На наш взгляд, такая стабильность, причем не только для отдельных стран, но и для Европы в целом, может быть обеспечена исключительно путем создания системы общеевропейской безопасности, а не расширения НАТО, остающегося инструментом холодной войны", - указал Калабухов.

Отвечая на вопрос, как Россия, будучи одним из крупнейших поставщиков природного газа в балканские страны, сотрудничает с Боснией и Герцеговиной по этому направлению, дипломат напомнил, что "российский газ поставляется в БиГ на основе договоренностей между ООО "Газпром экспорт" и боснийско-герцеговинскими контрагентами".

"С 1 января 2021 года Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины - ИФ) закупает российский газ, поступающий по газотранспортной системе Сербии через "Турецкий поток". По аналогичному маршруту газ поставляется и в Федерацию БиГ. Остается до конца неурегулированным вопрос о задолженности Боснии и Герцеговины перед Россией за поставленный в период 1992-1995 годов газ, которая составляет порядка $100 млн. Этот долг постепенно выплачивается по существующей договоренности между сторонами", - уточнил Калабухов.

Комментируя информацию о планах по совместному запуску в Зворнике завода по сжижению газа, посол подчеркнул, что это не единственный проект РФ и БиГ.

"Открытие такого завода лишь одна из инициатив, прорабатываемых в контексте расширения газификации РС (Республики Сербской - ИФ) наряду со строительством газовой электростанции в Зворнике. Эти проекты подробно обсуждались в ходе поездки председателя правительства Республики Сербской Радована Вишковича в Санкт-Петербург в сентябре нынешнего года", - пояснил Калабухов в беседе с изданием.

Ранее руководство боснийских сербов заявило о намерении сформировать армию Республики Сербской. Председательствующий в президиуме представитель хорватов Желько Комшич в эфире Радио Сараево назвал этот план преступным.

Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех представителей - от православных сербов, католиков-хорватов и боснийских мусульман, этот орган командует общими Вооруженными силами. Наравне с президиумом, Вооруженные силы Боснии и Герцеговины, состоящие из 10 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, являются звеном, связующим все три общины, населяющие страну.