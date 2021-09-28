Лава вулкана на Пальме подошла на расстояние 800 метров от океана

При соединении с водой она может вызвать выброс токсичного газа

Фото: Kike Rincon/Europa Press via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Лава от извержения вулкана на испанском острове Пальма, которая может привести к появлению облаков токсичного газа при контакте с водой, находится в 800 метрах от океана, сообщает во вторник El Pais.

Один из двух потоков лавы на Пальме замедлился, однако второй набирает скорость и продолжает двигаться в сторону побережья.

Более горячий и более жидкий поток направляется в сторону небольшого прибрежного города Тодоке. Если лава достигнет моря, в результате химической реакции произойдет выброс в атмосферу токсичных паров, в особенности соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.

В результате извержения, которое началось 19 сентября, было уничтожено около 600 зданий, примерно 6,2 тыс. людей было эвакуированы. Информации о жертвах и тяжелых травмах на данный момент не поступало.

До извержения на острове, где проживают около 85 тысяч человек, примерно неделю отмечалось повышение сейсмической активности. В Институте вулканологии Канарских островов пришли к выводу, что нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Предыдущий раз на острове в 1971 году извергался вулкан Тенегия.