Американский военачальник признал, что США проиграли войну в Афганистане

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач, заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Это война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев", - сказал он на слушаниях в американском сенате, объясняя, что причины неудачи - далеко в прошлом.

Милли подчеркнул, что США в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), однако воспрепятствовать приходу там к власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) США не смогли.

"Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти - талибы", - сказал военачальник.

По его мнению, США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

На слушаниях многие конгрессмены призывали армейское командование США извлечь уроки из случившегося, чтобы в дальнейшем не повторять одни и те же ошибки. Милли и глава Пентагона Ллойд Остин пообещали это сделать.

Конгрессмены-республиканцы стремились доказать, что основная вина за то, что Афганистан теперь во власти талибов, лежит на администрации президента США Джо Байдена. Конгрессмены-демократы, в свою очередь, выражали мнение, что ответственны за провал все администрации США, работавшие в последние 20 лет, а не только Байден.

При этом Милли и глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи отметили, что советовали Белому дому на какое-то время оставить в Афганистане 2,5 тысяч военных США, но не были услышаны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила в среду на брифинге, что Байден выслушал разные точки зрения по этой теме и в итоге решил полностью вывести войска. Она не уточнила, кто именно дал президенту такой совет.

В администрации США обычно стараются не называть произошедшее в Афганистане поражением: как правило, официальные лица говорят, что основная цель - борьба против "Аль-Каиды" выполнена и потому не было смысла оставлять войска на афганской территории.