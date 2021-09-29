В Пентагоне подтвердили, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи в среду подтвердил, что талибы предлагали США взять контроль над Кабулом до конца процесса эвакуации союзных войск, сообщает в среду издание The Hill.

На слушаниях в сенате генерал Маккензи заявил, что лидеры "Талибана" (запрещено в РФ) сделали предложение во время переговоров в Дохе 15 августа, в день, когда талибы вошли в Кабул. Маккензи встретился в Дохе с заместителем лидера движения муллой Абдулом Гани Барадаром, чтобы "передать ему сообщение о том, что мы отступаем, и, если они попытаются помешать этому отступлению, мы строго накажем их за это".

На встрече талибы, со своей стороны, предложили военным США взять на себя ответственность за обеспечение безопасности в Кабуле, однако, по словам Маккензи, он отказался, потому что такого варианта не было в полученных им от Белого дома инструкциях, а также у США "не было необходимых ресурсов, чтобы провести такую операцию".

Маккензи заверил, что не знает, было ли предложение "Талибана" передано по другим каналам президенту США Джо Байдену.

В конце августа издание The Washington Post сообщило, что талибы предлагали американцам оставить Кабул под своим контролем до конца августа, однако тогда данная информация не получила подтверждения. Эта публикация вызвала широкий резонанс, так как многие западные эксперты считают, что США следовало согласиться на это предложение, так как это позволило бы эффективнее наладить процесс спасающихся от талибов эвакуации гражданских из афганской столицы.

Ранее на Госдеп, Пентагон и Белый дом обрушилась волна критики, как со стороны демократов, так и республиканцев, которые считают недостаточными действия ведомства по эвакуации американских граждан, а также сотрудничавших с ними афганцами из Афганистана.

Конгрессмены также критиковали и требовали привлечь к ответственности Байдена и руководство Пентагона за гибель американских военных в результате теракта в аэропорту Кабула.