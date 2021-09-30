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Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновений между бандами в тюрьме эквадорского города Гуаякиль погибли 116 человек, более 80 получи ранения, сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо.

Он ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора, разрешив правительству, в числе прочих полномочий, направлять в тюрьмы полицию и солдат, сообщило агентство Associated Press.

Лассо заявил на пресс-конференции, что происходящее в Гуаякиле стало "печальным событием", и пока он не может гарантировать, что власти восстановили контроль над тюрьмой.

"Прискорбно, что тюрьмы превращаются преступными группировками в территории для споров о власти", - сказал он.

Ранее официальные лица заявили, что нынешняя "война" вспыхнула в результате борьбы между заключенными банд "Лос Лобос" и "Лос Чонерос" за право главенствовать в тюрьме.

Гильермо Лассо Эквадор

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