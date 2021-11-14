Не менее 68 человек погибли во время беспорядков в эквадорской тюрьме

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В тюрьме эквадорского города Гуаякиль не менее 68 человек погибли, еще 25 получили ранения в результате очередной волны беспорядков, которая началась в субботу на рассвете. Столкновения между заключенными стали результатом борьбы преступных группировок, связанных с международными наркокартелями.

Как сообщает агентство Associated Press в воскресенье, стрельба на территории тюрьмы продолжалась восемь часов. Чтобы взять ситуацию под контроль, на место были направлены 900 полицейских.

По данным местных властей, группа заключенных попыталась подорвать стену, чтобы устроить резню среди противников. Они также поджигали матрасы, чтобы заполнить помещения дымом.

Беспорядки в тюрьме города Гуаякиль уже происходили в сентябре. Тогда погибли 119 человек.