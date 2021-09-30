Кличко заявил, что ситуация с отоплением в Киеве близка к критической из-за цен на газ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Инфраструктура в Киеве технически готова к началу отопительного сезона, но высокие цены на газ и другие проблемы делают ситуацию близкой к критической, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время коллегии Киевской городской государственной администрации.

"Технически мы готовы. Но есть другие вызовы, которые делают ситуацию близкой к критической: высокие цены на газ, переложенные на местное самоуправление тарифы, отсутствие законодательной базы для обеспечения работы теплоснабжающих компаний", - цитирует Кличко его пресс-служба в четверг.

Рост рыночных цен на газ привел к необходимости для украинских муниципальных и региональных властей закупать газ для отопления школ, детских садов, больниц и других бюджетных учреждений по цене 25-30 гривен за 1 куб. м и выше, тогда как в бюджетах закладывалась цена в 7-8 грн. за 1 куб. м.

Кличко обратился к правительству с просьбой зафиксировать цену газа для бюджетных учреждений до конца зимы на уровне 11,2 грн. за 1 куб. м, а также погасить местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы.

Полемика с мэрами

Правительство Украины должно вместе с органами местного самоуправления нести солидарную ответственность за возможное повышение тарифов на тепло и горячую воду в осенне-зимний период 2021/2022 годов из-за резкого подорожания энергоносителей, считает мэр Днепра Борис Филатов.

"Или будете с местным самоуправлением партнерами и солидарно отвечать перед народом за повышение тарифов, или будете врать, манипулировать и перекладывать ответственность. И хорошим это уж точно не закончится", - написал он в фейсбуке.

В комментариях к посту он отметил, что правительство не выполняет свои обязательства по погашению задолженности теплокоммунэнерго в размере 30 млрд грн., возникшей в предыдущие периоды вследствие разницы в тарифах.

Возмущение Филатова вызвал пост в Facebook министра кабинета министров Украины Олега Немчинова, в котором тот отметил: за формирование тарифов отвечает исключительно местная власть, а сверхвысокие тарифы - "это свидетельство неспособности на местах". В качестве аргумента он привел поставки НАК "Нафтогаз Украины" газа населению по годовым контрактам по цене 7,96 грн./куб. м, предприятиям теплокоммунэнерго для нужд населения - по 7,42 грн./куб. м в первый год действия договора при заключении трехлетних договоров.

Ранее в интервью местным СМИ Филатов отмечал, что местные органы власти не устраивают предлагаемые правительством компенсационные механизмы для того, чтобы избежать повышения тарифов.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, в частности, отметил, что дополнительные убытки "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", имеющего задолженность перед "Нафтогазом" около 500 млн грн., по итогам отопительного сезона составят 120-140 млн грн.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не подписал решение исполкома о повышении тарифа на тепловую энергию для пользователей коммунального предприятия "Черкассытеплокоммунэнерго". При этом он призвал кабинет министров вмешаться в ситуацию, чтобы "не похоронить наши коммунальные предприятия за этот отопительный сезон".

Представители центральной и местной власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

Меморандум для поддержки регионов

"Между кабинетом министров в лице премьер-министра Украины, министра развития громад и территорий и министра энергетики, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годы)", - сообщила пресс-служба Минрегиона в четверг.

Документ подписан на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при участии президента Владимира Зеленского.

Меморандум предусматривает, что для поддержки регионов в вопросе стабильного прохождения отопительного сезона правительство предусмотрит: направление дополнительно в местные бюджеты 4% НДФЛ (налога на доходы физических лиц); субвенции из государственного бюджета громадам (территориальным общинам).

Местные органы власти получили возможность покупать газ для отопления бюджетных учреждений в грядущем отопительном сезоне по цене 13,6 грн./куб. м (без НДС), сообщил мэр Днепра агентству "Интерфакс-Украина", комментируя условия подписанного меморандума.

В то же время, по его словам, на местах готовятся к экономии ресурсов в осенне-зимний период. "У мэров есть понимание, что все мы в одной лодке. Кто-то будет продлять каникулы или начинать их раньше, кто-то переводит библиотеки на работу один раз в неделю", - пояснил мэр.

Городской голова Львова Андрей Садовой в комментарии агентству также назвал цену газа для отопления бюджетников по меморандуму в 13,6 грн./куб. м. "Что самое главное: запретили безакцептное списание средств со счетов теплоснабжающих предприятий", - добавил Садовой.

Кроме того, кабинет министров Украины 28 сентября утвердил пять основных направлений деятельности "Нафтогаза" на 2021 год, среди которых - льготные условия расчетов за газ теплогенерирующих предприятий и облгазов в соответствии с условиями расчетов для бытовых потребителей. "Нафтогаз", в свою очередь также обратился к правительству с просьбой выделить необходимые для этого средства.

Одновременно глава департамента интегрированных коммуникаций НАК Максим Белявский на "круглом столе" GMK Center в Киеве отметил, что заявления о возможном срыве отопительного сезона являются "манипуляциями" тех, кто хочет возврата режима спецобязательств на украинском газовом рынке, назвав его непрозрачным способом движения "голубого топлива" от производителя к потребителю.

Официальный курс на 30 сентября - 26,58 грн./$1.