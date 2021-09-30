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Во Франции как минимум одну дозу вакцины от COVID получили 75% жителей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Более 50 млн человек во Франции получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса, что составляет 75% всего населения страны. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на данные правительства.

При этом, полную вакцинацию прошли 72,3% жителей Франции.

Согласно данным французского правительства, среди взрослого населения вакцинацию в полной мере прошли 85,8% человек.

Во Франции 9 августа ввели специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо они вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха. Планировалось, что пропуска будут применяться до 15 ноября.

В начале сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не может исключать продления обязательного использования "санитарных пропусков" и после 15 ноября.

Многие жители страны не поддерживают "санитарные пропуска", в связи с чем регулярно устраивают акции протеста.

Всего во Франции с начала пандемии выявили более 7 млн заражений коронавирусом, свыше 116 тыс. инфицированных скончались.

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