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Акции протеста против "санитарных паспортов" прошли во Франции и в Италии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Серия акций протеста против введения "санитарных паспортов" прошла в субботу в Италии и во Франции.

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По сообщению итальянского телевидения, около 10 тыс. демонстрантов собрались на одной из площадей в Риме, а еще 5 тыс. прошли по улицам Милана. Итальянцы выражают недовольство решением правительства с 15 октября до 31 декабря 2021 года распространить действие "санитарных паспортов" на все рабочие места.

В Италии эти документы называются Green Pass: в них содержится информация о том, вакцинирован ли человек от COVID-19, а если нет, то проходил ли недавно тестирование.

Во Франции акции протеста против действия таких документов прошли уже 13-ю субботу подряд. На этот раз, по данным французского МВД, в них приняли участие по всей стране около 45 тыс. человек.

Хроника 09 января 2020 года – 09 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Франция коронавирус COVID-19 Италия

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