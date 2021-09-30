В ДНР заявили о замеченных беспилотниках Bayraktar близ линии разграничения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные используют ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Мы фиксируем использование Bayraktar в близи линии соприкосновения. Это вызывает серьезные опасения", - заявил Пушилин в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Украина в 2019 году закупила для Вооруженных сил и провела испытания турецких ударных оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2, оснащенных высокоточными авиабомбами MAM-L турецкой Roketsan. Объем и детали контракта официально не озвучивались. По данным из открытых источников, объем контракта составил $69 млн, украинскому заказчику предполагалось поставить 6 БПЛА, 2 станции управления, 200 ед. ракет, а также запчасти к беспилотной технике.

В 2020 году украинские военные апробировали Bayraktar TB2 на тактических учениях. В апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону ООС в Донбассе. В июле 2021 года украинское военное ведомство сообщило, что в Украину поставлен первый Bayraktar TB2 для Военно-морских сил.

В Москве негативно отнеслись к передаче Украине турецких ударных беспилотников и заключении соглашения о создании на Украине учебного центра по их модернизации.

"Безусловно, в Кремле это заметили. Наша позиция о том, что передача подобных систем вооружений Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа, хорошо известна", - заявил 30 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.