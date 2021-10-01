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Глава ФСВТС заявил, что РФ в перспективе займет 10% рынка беспилотников

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает занять 10% мирового рынка военных беспилотников в среднесрочной перспективе, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Я думаю, что в среднесрочной перспективе 10% рынка мы точно займем. Не за горами то время, когда мы абсолютно точно потесним основных конкурентов в этой области, а именно США, Израиль, Турцию", - заявил Шугаев в интервью телеканалу "Звезда".

По его словам, активно продвигается на экспорт разведывательно-ударный дрон "Орион-Э".

"Провели на "Армии" презентации, переговоры с представителями более чем 20 стран. Очень большой интерес, особенно у партнеров с Ближнего Востока. Ну и наши друзья из ОДКБ, стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии - все проявляют к нему большой интерес", - сказал Шугаев.

"Но у нас конструктора предприятий на месте не сидят, нам в ближайшей перспективе есть, что предложить и в качестве других образцов", - подчеркнул глава ФСВТС РФ.

Россия получила около 15 заявок на поставку за рубеж ударных дронов "Орион", сообщил 21 июля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По данным компании-разработчика, экспортные поставки "Орионов" могут начаться с 2022 года.

БЛА "Орион", разработанный компанией "Кронштадт" в рамках программы "Иноходец" - первый беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полёта), полностью разработанный в России и построенный из отечественных комплектующих. Максимальная взлётная масса аппарата составляет 1 150 кг. "Орион" может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полёта - 7 500 метров. В ходе модернизации "Орион" получил возможность не только вести разведку, но и выполнять ударные задачи. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, этот беспилотник в ударном варианте в 2019 году был испытан в Сирии.

"Орион" оборудован тремя точками подвески авиационного вооружения - две под консолями крыла и одна под фюзеляжем. Максимальная масса боевой нагрузки - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы (КАБ) калибром 20 и 50 кг, авиабомбы калибром до 100 кг и управляемые ракеты калибром до 50 кг. Соответственно, одновременно он может нести до 4 управляемых ракет или до 5 КАБ.

ФСВТС Дмитрий Шугаев

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