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Российский производитель дронов допускает возможность создания СП в Индии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Группа компаний "Кронштадт" сообщила о возможности локализации производства и создания совместных предприятий в Индии.

"Для группы "Кронштадт" открываются новые возможности по экспорту продукции на индийский рынок, в том числе локализация производства, в перспективе - создание совместных предприятий и сервисных центров на территории Индии", - сообщил сайт группы.

Этому способствовала международная выставка вооружений Aero India 2025, которая проходила в Бангалоре с 10 по 14 февраля.

"На полях" аэросалона наши эксперты провели ряд предметных переговоров с потенциальными партнерами из Индии - представителями крупных оборонно-промышленных предприятий и частных компаний", - отметили в компании.

Там сообщили, что перед Министерством обороны Индии сейчас стоит задача по расширению парка беспилотников класса MALE, к которым относится и беспилотник "Орион" (производство ГК "Кронштадт").

"Успешный опыт боевого применения в конфликте высокой интенсивности и сбалансированное соотношение цена-качество "Ориона" всерьез заинтересовали наших индийских партнеров", - подчеркнули в "Кронштадте".

По официальной информации, разведывательно-ударный "Орион" (он же "Иноходец") - первый российский беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета). Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1 150 кг. Может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полета - 7 500 метров. Официально сообщалось, что максимальная масса боевой нагрузки этого дрона - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы и управляемые ракеты.

По официальным данным, группа компаний "Кронштадт" разрабатывает и производит оборудование, программное обеспечение и комплексные решения для беспилотной авиации и оборонной промышленности.

Кронштадт Орион Бангалор Индия
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