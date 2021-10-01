Семьи заключенных собрались после беспорядков около здания тюрьмы в Эквадоре

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Семьи заключенных собрались у тюрьмы Литорал в Эквадоре, которую полиция пытается взять под контроль после столкновений во вторник между членами банды, сообщает BBC News.

Некоторые из родственников заявили, что получили фотографии и видео после инцидента, но они еще не получили официального подтверждения того, числится ли их член семьи среди жертв.

В результате конфликта между заключенными банд "Лос Лобос" и "Лос Чонерос" по меньшей мере пятеро из погибших были найдены обезглавленными.

Власти заявили в среду, что тюрьма вернулась под их контроль, однако число погибших может расти.

Ранее сообщалось, что в тюрьме эквадорского города Гуаякиль погибли 116 человек, более 80 получили ранения. Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора, разрешив правительству, в числе прочих полномочий, направлять в тюрьмы полицию и солдат.