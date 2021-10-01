Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Космический корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon в пятницу по московскому времени успешно приводнился в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Приводнение корабля of Dragon подтверждено", - говорится в сообщении.

В миреCargo Dragon отстыковался от МКС для последующего приводнения в АтлантикеЧитать подробнее

В четверг он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). После сведения корабля с орбиты его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в четверг в 23:00 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 06:00 мск) совершила мягкую посадку в Атлантике у восточного побережья Флориды. Из воды его поднимет спасательное судно GO Searcher, которое находится в районе посадки.

Cargo Dragon доставил на Землю около 2,2 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС. В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа он успешно состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

Это уже 23-й полет "грузовика" SpaceX к МКС и третья миссия модифицированного варианта корабля - Cargo Dragon 2, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи традиционного захвата рукой-манипулятором Canadarm2 для последующей пришвартовки, как прежний вариант. Новый грузовой корабль рассчитан на пять полётов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" Cargo Dragon. Этот корабль может оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению с 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 был осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции. С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 23 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

США Cargo Dragon SpaceX

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 1 октября

Всемирная выставка Expo-2020 открылась в Дубае

Всемирная выставка Expo-2020 открылась в Дубае

Советник Байдена обсудил условия для обеспечения доверия c послом Франции

Советник Байдена обсудил условия для обеспечения доверия c послом Франции

Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год

Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый год

КНДР сообщила об испытании новой зенитной ракеты

КНДР сообщила об испытании новой зенитной ракеты

Сенат США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна госсектора

Красный крест счел систему здравоохранения Афганистана стоящей на грани краха

Красный крест счел систему здравоохранения Афганистана стоящей на грани краха

Кличко заявил, что ситуация с отоплением в Киеве близка к критической из-за цен на газ

Пандемия коронавируса

Лишь 15 из 54 стран Африки смогли привить от COVID хотя бы 10% населения

В Германии задержали 96-летнюю секретаршу концлагеря, скрывшуюся от суда

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });