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В Китае распорядились создать карантинные центры для прибывающих в страну

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения Китая из-за мировой ситуации с COVID-19 потребовали, чтобы в городах страны создавались постоянные центры для карантина людей, прибывающих из-за границы, сообщает в пятницу газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на представителя Национальной комиссии здравоохранения Цуй Гана.

"Централизованный карантин для въезжающих в страну играет ключевую роль в предотвращении распространения COVID-19 в Китае. Внедрение карантинных мер всегда оставалось задачей первостепенной важности для предотвращения эпидемии", - приводит газета слова Цуй Гана, сказанные ранее на этой неделе.

По словам Цуй Гана, городские власти теперь не должны использовать для карантина отели. Вместо этого в городах должны построить новые здания или преобразовать старые в специализированные центры.

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Он отметил, что от властей крупных портовых городов, где обычно наблюдается большое количество прибывших из-за границы, потребовали построить более крупные учреждения или "медицинские пункты" для оказания регулярной медпомощи и на случай чрезвычайных ситуаций.

Заявление Цуй Гана последовало после того, как в Гуанчжоу запланировали открытие первого крупномасштабного карантинного учреждения на 5 тыс. помещений. Все комнаты в нем оснащены системой кондиционирования, вентиляцией и канализацией для предотвращения перекрестного заражения. В учреждении есть 2 тыс. коек для персонала.

В заявлении властей города говорится, что Международная станция здравоохранения Гуанчжоу будет предлагать бесконтактные услуги с цифровой регистрацией, обновлением в режиме реального времени данных о состоянии здоровья и температуре, а также беспилотники и аппараты, доставляющие еду и дезинфицирующие комнаты.

Как отмечает SCMP, почти 80% людей, прибывающих в материковый Китай, въезжают через Гуанчжоу или Шэньчжэнь. Поэтому похожий комплекс планируют построить и в Шэньчжэне.

Кроме того, власти городского округа Дунгуань (провинция Гуандун) заявили, что перепрофилируют под карантинный центр уже имеющиеся строения.

В Китае ввели запрет на въезд для большинства иностранцев в марте 2020 года. Возвращающимся в страну гражданам Китая необходимо по прибытии уйти на двухнедельный карантин, а затем в течение недели наблюдать дома за состоянием здоровья. В некоторых городах, в том числе в Пекине, карантин составляет 21 день, а затем ещё неделю наблюдения дома.

Китай коронавирус

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