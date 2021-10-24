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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Китае из-за COVID-19 отменили марафон в Ухане

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Организаторы марафона в китайском городе Ухань в последний момент отменили мероприятие в рамках борьбы против распространения коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

Марафон, на который записались 26 тыс. участников, должен был состояться в воскресенье, однако от его проведения решили отказаться, так как в КНР наблюдается вспышка коронавируса.

Кроме того, некоторые китайские СМИ сообщают, что власти Китая решили не проводить и запланированный на конец следующей недели марафон в Пекине.

Европейские СМИ подчеркивают, что такие меры принимаются в преддверии проведения в феврале 2022 года зимней Олимпиады в Пекине.

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Власти Китая придерживаются жесткой тактики борьбы против коронавируса: при выявлении даже незначительного количества случаев заражения организуется масштабное тестирование населения, вводятся локдауны.

В воскресенье в КНР сообщили о 26 случаях заболевания коронавирусом в стране. В настоящее время власти принимают экстренные меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Ухань - город, в котором зафиксировали первые случаи заражения COVID-19. Происхождение вируса до сих пор вызывает споры среди ученых.

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