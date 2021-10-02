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Британское правительство привлечет до 200 военных для доставки топлива на АЗС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании объявило, что для преодоления кризиса с нехваткой топлива на автозаправочных станциях привлечет в качестве водителей бензовозов до 200 военных.

"Наши вооруженные силы готовы заполнить любые критические вакансии и помочь стране двигаться вперед, оказывая поддержку промышленности в доставке топлива на автозаправки, пока ситуация не стабилизируется", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

В заявлении правительства отмечается, что военные водители в настоящее время проходят подготовку на транспортных объектах по всей Великобритании.

СМИ отмечают, что, несмотря на многочисленные утверждения британских министров о том, что кризис ослабевает или даже заканчивается, топлива нет на более чем 2 тыс. автозаправочных станций в стране.

Нехватка водителей большегрузных автомобилей связана с пандемией коронавируса, а также с тем, что с выходом Великобритании из ЕС многие из граждан европейских стран, работавшие в Великобритании шоферами, выехали на родину.

Великобритания Бен Уоллес

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