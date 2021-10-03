Джонсон заявил, что Великобритания еще адаптируется после Brexit

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на конференции партии консерваторов в Манчестере, что Великобритания находится в "периоде адаптации" после Brexit и пандемии COVID-19, сообщает BBC News.

Страна столкнулась с топливным кризисом из-за нехватки водителей бензовозов. Это также привело к проблемам с цепочками поставок товаров в магазины. До сих пор сохраняются опасения по поводу растущих цен на продовольствие и топливо.

Отвечая на вопрос о нехватке рабочих мест и проблемах с поставками в магазинах и на заправках, премьер-министр сообщил, что нехватка водителей грузовиков актуальна не только для Великобритании. С такой же проблемой столкнулись США, Китай и некоторых странах Европы.

Сейчас эта проблема решается. Он не сказал, останутся ли проблемы с поставками до Рождества, но считает, что этот праздничный период будет заметно лучше, чем в минувшем году.

Джонсон также не исключает возможности повторного повышения налогов за три недели до того, как руководитель Министерства Финансов Риши Сунак объявит новый годовой бюджет. Однако премьер-министр готов их увеличивать только в крайнем случае.

"Мы, конечно, не хотим повышать налоги, но чего мы не будем делать, так это безответственно относиться к государственным финансам", - заявил он.

Ранее правительство Великобритании объявило, что для преодоления кризиса с нехваткой топлива на автозаправочных станциях привлечет в качестве водителей бензовозов до 200 военных.