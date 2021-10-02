Число случаев COVID-19 в мире превысило 234 млн

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы возросло до 234 млн 292 тыс. 305, сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 791 тыс. 942 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 млн 619 тыс. 754 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 700 320. В Индии - 33 млн 791 тыс. 61 случай заражения и 448 573 погибших, в Бразилии - 21 млн 445 тыс. 651 случай заражения и 597 255 погибших.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 263 млн 651 тыс. 504 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 616,6; а количество случаев на 1 млн человек - 30,161. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 156 человек, в Индии - 321, Бразилии - 2 785.