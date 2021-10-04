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В Новой Англии зафиксировали вспышки заболеваемости COVID-19

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Несмотря на самые высокие показатели вакцинации в стране, в большинстве штатов Новой Англии (США) фиксируются вспышки заболеваемости COVID-19 дельта-штамма среди населения, пишет Associated Press.

В больницах по всему региону открываются отделения интенсивной терапии. Нехватка персонала начинает сказываться на уходе за больными. Власти настоятельно просят непривитых сделать прививки.

Глава UMass Memorial Health, крупнейшей системы здравоохранения в центральном Массачусетсе, недавно заявил, что в региональных больницах наблюдается почти в 20 раз больше пациентов с COVID-19, чем в июне, и нет свободных коек в отделении интенсивной терапии.

Количество случаев заболевания в Вермонте, который ранее сообщал о высоком уровне вакцинации и низком уровне госпитализации и смертности, является самым высоким за время пандемии.

Хроника 09 января 2020 года – 04 октября 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус COVID-19

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