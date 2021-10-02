Вместе с Михаилом Саакашвили в тбилисской квартире задержали ее хозяина

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Разыскиваемый в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили был задержан в одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси вместе с хозяином, сообщил в субботу на брифинге начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

По его словам, операция проходила "в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации". Начато расследование "по факту незаконного пересечения границы Саакашвили по статье 344 УК".

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент страны задержан и доставлен в тюрьму.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по делу о превышении полномочий в связи с помилованием четырех полицейских в 2009 году. Они отбывали срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

В июне того же года Саакашвили заочно был приговорен еще к шести годам тюрьмы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.