Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным

Михаил Саакашвили. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Михаил Саакашвили продолжает голодовку, заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала она.

Бокучава сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек границу Грузии. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала депутат.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.