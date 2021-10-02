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Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным

Объявивший голодовку Саакашвили посчитал себя политзаключенным
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Михаил Саакашвили продолжает голодовку, заявила в субботу журналистам после встречи с экс-президентом Грузии в тюрьме депутат парламента, одна из лидеров партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава.

"Я пыталась отговорить его от голодовки, но он заявил, что продолжит ее, так как является политическим заключенным", - сказала она.

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Бокучава сообщила, что в связи с высоким интересом она задала Саакашвили вопрос, как он пересек границу Грузии. "Саакашвили заявил, что пересек грузинскую границу с соблюдением всех правил и процедур, однако о деталях не сообщил, посчитав, что это нецелесообразно", - сказала депутат.

По информации правоохранительных органов, Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Грузия Михаил Саакашвили

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