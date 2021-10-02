В ООН призвали срочно собрать $120 млн на образование и медицину для палестинцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) в экстренном порядке нуждается в $120 млн от доноров с целью сохранить в предстоящие месяцы услуги в сфере образования и медицины для сотен тысяч палестинских беженцев, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Финансовая ситуация - реальная смертельная угроза для организации, и мы не должны недооценивать это, поскольку (финансовые проблемы - ИФ) могут заставить организацию сократить предоставление услуг", - заявил глава UNRWA Филипп Ладзарини.

Он объяснил, что на кону - возможность для 550 тыс. детей посещать школу, для тысяч - иметь доступ к медицинской помощи, для 28 тыс. сотрудников - получать зарплату в ноябре и декабре. Он подчеркнул, что руководство UNRWA не знает, удастся ли агентству продолжать деятельность в ноябре и декабре.

Он отметил, что, хотя США - после отказа в 2018 году предыдущего американского президента Дональда Трампа финансировать агентство - вновь стали важнейшим донором UNRWA, сократились поступления от прочих стран в результате экономических последствий пандемии COVID-19.

Ладзарини также сказал, что в середине ноября Швеция и Иордания проведут совместную конференцию в Брюсселе, чтобы добиться более предсказуемого финансирования UNRWA.

Он добавил, что UNRWA хотело бы для поддержания своей основной деятельности получать $800 млн ежегодно в течение трех лет.

"Аль-Арабийя" напоминает, что UNRWA было учреждено в 1949 году, чтобы обеспечить образованием, здравоохранением, продовольствием и прочими услугами палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате арабо-израильской войны 1947 - 1949 годов и последующих конфликтов, а также их потомков. На данный момент в UNRWA зарегистрированы 5,7 млн палестинских беженцев, включая их детей и внуков, но, как отмечал Ладзарини, UNRWA помогает лишь 550 тыс. учащихся в школах и 2,8 млн льготников в сфере медицинского обеспечения.