Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Посол Палестины в РФ выразил надежду на проведение ближневосточной конференции в Москве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Палестина надеется, что именно Россия созовет международную конференцию в целях создания нового механизма для мирного урегулирования ближневосточного конфликта, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выразил пожелание, чтобы именно Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для мирного урегулирования ближневосточного конфликта", - пояснил Нофаль, комментируя состоявшуюся 23 ноября в Сочи встречу президента РФ Владимира Путина с главой Палестины.

"Но это не значит, что конференция состоится уже завтра. У нас есть желание ее провести, и есть принципиальное согласие России, которая признала важность подобного формата", - подчеркнул посол.

По его словам, новый механизм для диалога Палестины с Израилем может возникнуть при содействии "ближневосточного квартета", в который входят РФ, США, ООН и Евросоюз.

"Решение о том, кого пригласить на эту конференцию, должна принимать ООН по соглашению со сторонами", - уточнил Нофаль.

"Президент Махмуд Аббас на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что мы заинтересованы провести встречу "квартета" на уровне глав МИДов, чтобы начать новый этап диалога. Четкой даты пока нет, но мы бы хотели провести встречу "квартета" до конца этого года", - добавил дипломат.

Он заявил, что на следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в регион, при этом "предстоящая встреча "квартета" также будет на повестке".

"Мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в мирном процессе и выступила посредником на палестино-израильских переговорах. Мы готовы вести диалог с израильтянами в Москве, при посредничестве России", - подчеркнул Нофаль в беседе с изданием.

Палестина Россия

Новости по теме

Новости

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня

Ракета Electron вывела на орбиту два спутника геопространственной разведки

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Бежавший в Польшу авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair

Киев заявил о готовности передать пленных Луганску и Донецку

Пандемия коронавируса

Британия вводит систему COVID-пропусков для мероприятий с большим числом людей

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

В Госдепе заявили, что США продолжат диалог с РФ о дипломатических визах

Польские истребители сопроводили российский разведывательный самолет над Балтикой

Путин и Байден в ходе беседы не согласовали форматы обсуждения темы "красных линий"

Путин и Байден в ходе беседы не согласовали форматы обсуждения темы "красных линий"

Новый канцлер ФРГ счел необходимым избежать конфронтации при реализации СП 2

Новый канцлер ФРГ счел необходимым избежать конфронтации при реализации СП 2

Что произошло за день: среда, 8 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });