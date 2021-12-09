Посол Палестины в РФ выразил надежду на проведение ближневосточной конференции в Москве

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Палестина надеется, что именно Россия созовет международную конференцию в целях создания нового механизма для мирного урегулирования ближневосточного конфликта, заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

"Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выразил пожелание, чтобы именно Россия созвала международную мирную конференцию, по итогам которой возникнет новый механизм для мирного урегулирования ближневосточного конфликта", - пояснил Нофаль, комментируя состоявшуюся 23 ноября в Сочи встречу президента РФ Владимира Путина с главой Палестины.

"Но это не значит, что конференция состоится уже завтра. У нас есть желание ее провести, и есть принципиальное согласие России, которая признала важность подобного формата", - подчеркнул посол.

По его словам, новый механизм для диалога Палестины с Израилем может возникнуть при содействии "ближневосточного квартета", в который входят РФ, США, ООН и Евросоюз.

"Решение о том, кого пригласить на эту конференцию, должна принимать ООН по соглашению со сторонами", - уточнил Нофаль.

"Президент Махмуд Аббас на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что мы заинтересованы провести встречу "квартета" на уровне глав МИДов, чтобы начать новый этап диалога. Четкой даты пока нет, но мы бы хотели провести встречу "квартета" до конца этого года", - добавил дипломат.

Он заявил, что на следующей неделе ожидается визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в регион, при этом "предстоящая встреча "квартета" также будет на повестке".

"Мы хотим, чтобы Россия играла большую роль в мирном процессе и выступила посредником на палестино-израильских переговорах. Мы готовы вести диалог с израильтянами в Москве, при посредничестве России", - подчеркнул Нофаль в беседе с изданием.