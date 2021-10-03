СМИ сообщили о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Более 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании об офшорных финансовых операциях, проведенном Международным консорциумом журналистских расследовании (ICIJ), сообщает "Би-би-си".

Также в собранных участниками расследования документах есть упоминания о 130 миллиардерах из списка Forbes.

В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации.

"Би-би-си" пишет, что согласно собранной информации, король Иордании Абдалла II тайно купил недвижимость в Великобритании и США на сумму в 70 млн фунтов стерлингов.

Также журналисты утверждают, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и его семья "тайно были связаны со сделками в Великобритании на более чем 400 млн фунтов". Авторы расследования насчитали 17 купленных Алиевыми объектов недвижимости в Великобритании.

В расследовании, как отмечает британская корпорация, также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский "передал свою долю в тайной офшорной компании незадолго до победы на выборах 2019 года".