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Сноуден прокомментировал публикацию "досье Пандоры"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден прокомментировал публикацию международным консорциумом журналистов (ICIJ) "досье Пандоры" (Pandora Papers), в котором говорится о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам. Свой пост Сноуден опубликовал в Twitter.

"Смешное в этой серьезной истории в том, что даже после двух утечек офшорных финансовых/юридических фирм апокалиптического масштаба, эти компании все еще составляют обширные базы данных, несущие разгром, и по-прежнему защищают их наклейкой с пометкой "не сливать"", - написал экс-сотрудник американской разведки.

Более 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников упоминаются в расследовании об офшорных финансовых операциях, опубликованном международным консорциумом журналистов (ICIJ) 3 октября. Также в собранных участниками расследования документах есть упоминания о 130 миллиардерах из списка Forbes. В ходе расследования, которое получило название Pandora Papers, около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации.

Эдвард Сноуден досье Пандоры

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