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В Южной Калифорнии произошел крупный разлив нефти

В Южной Калифорнии произошел крупный разлив нефти
Разлив нефти у побережья Хантингтон-Бич
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В воскресенье экстренные службы в Южной Калифорнии начали очищать пляжи от разлива нефти, сообщает ABC News.

Эксперты пытаются определить причину утечки в округе Ориндж. Нефтяная компания Amplify Energy заявила в воскресенье, что утечка нефти предотвращена. По меньшей мере 572 807 литров вылилось в океан.

Вдоль берега развернуты скиммеры и боновые заграждения для предотвращения попадания большего количества нефти в воду около Хантингтон-Бич. Масляные пятна также собирают пластиковыми пакетами.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований сообщает, что службы будут использовать лопаты и другие ручные инструменты для удаления нефти с береговой линии, так как тяжелая техника не может добраться до удаленных мест.

Разлив нефти площадью 13 квадратных миль у побережья Южной Калифорнии вынудил чиновников закрыть пляжи и предупредить о "существенных экологических последствиях", сообщает NBC News.

"Мы начали находить мертвых птиц и рыбу, выброшенных на берег", - написала в твиттере инспектор округа Ориндж Катрина Фоули.

Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр описал телеканалу NBC в Лос-Анджелесе ситуацию как "потенциальную экологическую катастрофу".

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