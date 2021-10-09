В США начали расследование причин утечки нефти около Хантингтон-Бич

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Следователи начали изучать судоходную деятельность за последний год, чтобы определить причину недавнего разлива нефти в Южной Калифорнии, сообщает NBC News.

Трубопровод, по которому нефть транспортируется с платформ у Хантингтон-Бич в порт Лонг-Бич, имел повреждения от удара якоря, сообщил председатель Совета морской разведки береговой охраны капитан Джейсон Нойбауэр. Часть бетонной оболочки трубопровода была разрушена, сказал он на пресс-конференции. По словам Нойбауэра, трубопровод имеет повреждение в 32 метра.

"Я убежден ... первоначальным событием, которое переместило трубу, был удар якоря", - сказал Нойбуаер.

Оператор трубопровода, Beta Offshore, дочерняя компания Amplify Energy Corp., заявил, что утечка началась в субботу, и исследование, проведенное в октябре 2020 года, показало, что трубопровод находится в хорошем состоянии.

Прокурор округа Ориндж возбудил уголовное дело в связи с утечкой нефти из подводного трубопровода, сообщает ABC News.

В воскресенье экстренные службы в Южной Калифорнии начали очищать пляжи от разлива нефти. Разлив нефти площадью 13 квадратных миль у побережья Южной Калифорнии вынудил чиновников закрыть пляжи и предупредить о "существенных экологических последствиях".