Экипажи ВВО и Монголии впервые на "Селенге" проводят совместные полеты на Ми-8

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Летный состав армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) впервые выполняют полеты совместно с летчиками ВВС Монголии на вертолетах Ми-8 в рамках международных учений "Селенга-2021", сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"В ходе практического применения армейской авиации на учении "Селенга" впервые выполняется новый тактический прием "Клещи". Авиационное звено Ми-24 разделяются в воздухе, после чего с двух противоположных флангов одновременно парами выходят на боевой курс", - говорится в сообщении.

Впервые также на учении экипажи Ми-8 одновременно отрабатывают эвакуацию раненых с учебного поля боя и воздушное минирование участков местности в наиболее вероятных местах перемещения условного противника.

Программой учений предусмотрена доставка тактического десанта дружественных стран на вертолетах МИ-8АМТШ "Терминатор" для уничтожения условного противника. Тренировочные полеты осложняются высокогорным (1,6 тыс. метров над уровнем моря) расположением аэродрома "Налайх", где временно базируется авиационная техника, и полигона "Дойтын Ам".

Как сообщалось, учение "Селенга-2021" проходит с 20 сентября на одном из военных полигонов в Монголии. Всего от Восточного военного округа и ВС Монголии в учении принимает участие около 1,4 тыс. военнослужащих.

Тактическое учение, направленное на борьбу с международным терроризмом, проводится в канун 100-летия создания вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея дипломатических отношений между Россией и Монголией.