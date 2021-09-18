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Российские военные завершили погрузку техники для отправки на учения в Монголии

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированные в городе Кяхта республики Бурятия, завершили погрузку боевой техники на железнодорожные платформы для убытия в Монголию для участия в военном учении "Селенга-2021", сообщили в пресс-службе округа в субботу.

"Для передислокации около 100 единиц вооружения и более 600 военнослужащих ВВО на станции Наушки (республика Бурятия) было подготовлено два железнодорожных эшелона", - добавили в пресс-службе.

В округе сообщили, что открытие учения "Селенга" состоится в полевом лагере на полигоне "Дойтын Ам" в Монголии.

"В международном учении от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", огнеметный взвод, разведподразделения", - говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российско-монгольское участие "Селенга-2021" стартует в понедельник.

"20 сентября на полигоне "Дойтынам" в Монголии, состоится церемония открытия совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2021", - говорилось в сообщении.

"Объединенная группировка войск России и Монголии отработает практические задачи по ведению совместных поисково-разведывательных действий, блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, защите населенного пункта в приграничном районе", - отмечали в Минобороны.

По его данным, в учении примут участие около полутора тысяч военнослужащих, а также боевые машины пехоты, танки, реактивные системы залпового огня, ствольная артиллерия различного калибра, минометы, самоходные артиллерийские установки.

Учение "Селенга" направлено на борьбу с международным терроризмом. В ходе учения военнослужащие двух стран ликвидируют с применением различных тактических приемов современного боя условные незаконные вооруженные формирования.

"Селенга - 2021" четырнадцатое совместное учение, в котором примут участие военнослужащие Восточного военного округа.

Бурятия Селенга - 2021

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