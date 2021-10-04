Объявлены лауреаты Нобелевской премии по медицине

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лауреатами нобелевской премии по медицине и физиологии в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Премию присудили за открытие рецепторов температуры и осязания.

Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета. Подробнее об этих исследованиях говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian "for their discoveries of receptors for temperature and touch." pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

До работ этих ученых в нейробиологии не было понимания того, как тепло, холод и прикосновения вызывают сигналы в нашей нервной системе. Исследования, в основу которых легли открытия этих ученых, призваны разработать методы лечения ряда болезненных состояний, включая хроническую боль.

Джулиус родился в 1955 году в Нью-Йорке. Он получил степень доктора философии в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли. В 1989 году его приняли на работу в Калифорнийский университет Сан-Франциско, и в данный момент он является его профессором.

Патапутян родился в 1967 году в ливанской столице Бейруте, но позднее переехал в Лос-Анджелес и в 1996 году получил степень доктора философии в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. В настоящее время он работает профессором в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

Джулиус изучал реакцию клеток на капсаицин – компонент перца чили, который делает его острым. Было известно, что это вещество имеет отношение к боли, но было неясно, как оно влияет на клетки. Удалось найти рецептор к капсаицину – его назвали TRPV1. Позднее ученые и помощники выяснили, что TRPV1 реагирует на температуру – активируется высокой температурой, болезненной для человека.

Лауреата премии по медицине и физиологии выбирает основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. В 2020 году Нобелевской премии по медицине и физиологии удостоились британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Наградой отмечены исследования вируса гепатита С. Эти ученые смогли найти возбудителя этой болезни.

С вручения премии по физиологии и медицине началась "нобелевская неделя". Во вторник, 5 октября, станет известен обладатель премии по физике, в среду объявят лаурета по химии, в четверг – по литературе. Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 11 октября.

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