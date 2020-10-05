Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

Фото: Reuters

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2020 году удостоились британский ученый Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс. Премию присудили за исследования вируса гепатита С. Эти ученые смогли найти виновника опасной болезни. По мнению нобелевского комитета, благодаря их работам, угроза от вируса гепатита С может исчезнуть.

Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета. Об их исследованиях подробно рассказывается в пресс-релизе.

До того, как нашли вирус гепатита C было известно о вирусе гепатита A (заражение происходит преимущественно через воду и пищу) и вирусе гепатита B (передается с кровью). Американский физиолог Барух Блумберг в 1976 году получил Нобелевскую премию по медицине за открытие вируса гепатита В. Были разработаны и тесты для определения этих болезней.

Но несмотря на это Харви Альтер и его коллеги пришли к выводу, что есть еще один неизвестный инфекционный агент со схожими свойствами. Загадочная болезнь стала известна как гепатит "не-А, не-В". Определение нового вируса стало теперь первоочередной задачей.

Майкл Хоутон, работавший в фармацевтической фирме Chiron (в настоящее время работает в канадском Университете Альберты), взялся установить генетическую последовательность вируса. Ему предстояло собрать всю ДНК из крови шимпанзе и узнать, на какие из ее фрагментов реагируют антитела из крови людей, болевших неизвестным гепатитом.

Со своими коллегами он выделил фрагменты ДНК из нуклеиновых кислот, обнаруженных в крови больного шимпанзе. Большинство этих фрагментов принадлежали геному самого шимпанзе, но исследователи выяснили, что некоторые из них – производные от неизвестного вируса. Ученые исходили из предположения что антитела будут присутствовать в крови у больных гепатитом. Они использовали сыворотки пациентов для идентификации клонированных фрагментов вирусной ДНК, кодирующих вирусные белки. После тщательного поиска ученые нашли один положительный клон. Дальнейшие исследования показали, что этот клон был получен из нового РНК-вируса, принадлежащего к семейству флавивирусов. Его назвали вирус гепатита С. Наличие антител у больных хроническим гепатитом доказало, что найденный вирус и был тем неизвестным виновником болезни.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice "for the discovery of Hepatitis C virus." pic.twitter.com/MDHPmbiFmS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Но во всем этом не хватало еще одного паззла. Надо было доказать, что именно этот вирус является виновником гепатита у пациентов, которым переливали кровь. Этим занимался Чарльз Райс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, в настоящее время он работает в Университете Рокфеллера.

Райс определил участок генома, который, по его мнению, был значительнее прочих для размножения вируса гепатита С. Ученый собрал экспериментальный вирус с критичными участками, но в нем не было инактивирующих мутаций. После этого как Райс ввел вирус в печень шимпанзе, у них появились все характерные для гепатита симптомы.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца. Они занимались исследованием того, как клетки реагируют и адаптируются к изменениям уровня кислорода в окружающей среде.

Объявлением лауреатов Нобелевской премии по медицине открылась Нобелевская неделя. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в четверг - по литературе. В пятницу станет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября определится лауреат премии в сфере экономики.

В связи с пандемией коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия будет организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира. В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира, но с меньшим числом участников.