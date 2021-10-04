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Сбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Пользователи испытывают проблемы с работой соцсети Facebook, мессенджера WhatsApp и фотосервиса Instagram. Мессенджер и фотосервис принадлежат Facebook.

В частности, наблюдаются проблемы с подключением и загрузкой при работе веб и мобильного приложения соцсети, а также приложений мессенджера и фотосервиса.

По данным DownDetector, проблемы начались около 18.13 мск. В частности, сбой затронул жителей России и США.

Facebook WhatsApp Instagram

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