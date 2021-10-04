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Сбой у Facebook, WhatsApp, Instagram не связан с работой операторов связи

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские операторы связи заявляют об отсутствии неполадок на их сетях, сбои Facebook, WhatsApp, Instagram связаны не с этим.

В миреСбой произошел в работе Facebook, WhatsApp и InstagramЧитать подробнее

В понедельник вечером пользователи начали испытывать сложности с работой Facebook, а также принадлежащих ему WhatsApp и Instagram. По данным DownDetector, проблемы начались около 18:13 по московскому времени. В частности, сбой затронул жителей России и США.

"На сайте downdetector наблюдаются сообщения о недоступности ряда интернет-ресурсов. Система мониторинга "Ростелекома" фиксирует проблемы в зарубежном сегменте сети интернет, а именно - на ресурсах Facebook, WhatsApp, Instagram. На сети "Ростелекома" проблем нет", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

В пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") заверили, что сеть оператора работает в штатном режиме.

"Зачастую в случае, когда технические проблемы возникают на стороне популярного сервиса (социальная сеть или мессенджер), пользователи сетуют на сбои у оператора связи, но не всегда это соответствует действительности. Так, например, случилось и сегодня, когда неполадки возникли на стороне сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру, но некоторые пользователи в России по традиции приняли это за сбой на стороне оператора", - отметили в пресс-службе "Вымпелкома".

В МТС и "Мегафоне" также заявили, что их сети работают в штатном режиме.

Facebook WhatsApp Instagram Ростелеком МТС Мегафон Билайн

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