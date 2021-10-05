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Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американская корпорация Microsoft выпустила новую версию своей операционной системы - Windows 11, она уже доступна для скачивания, сообщает The Verge.

По плану Windows 11 должна была выйти 5 октября (по времени США), но стала доступна для скачивания 4 октября.

The Verge отмечает, что обладатели недавно приобретенных компьютеров с установленной Windows 10 уже могут бесплатно обновить операционную систему до Windows 11. Остальные пользователи устройств с Windows 10 будут постепенно получать предложение обновить ПО, если их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

"Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года", - заявили в Microsoft.

Пользователи, которые не захотят ждать, пока Центр обновления Windows сам предложит им установить Windows 11, могут уже сейчас обновить операционную систему с использованием нового Помощника по установке от Microsoft.

C минимальными системными требованиями для установки Windows 11 можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.

Microsoft Windows 11

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