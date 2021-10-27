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Microsoft увеличила чистую прибыль в I финквартале на 48%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022 финансового года (июль-сентябрь) на 48%, до рекордных $20,5 млрд по сравнению с $13,89 млрд за аналогичный период прошлого фингода.

Показатель чистой прибыли превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в четвертом квартале 2021 фингода, более чем на $4 млрд.

Чистая прибыль в расчете на акцию в июле-сентябре выросла до $2,71 с $1,82 годом ранее, говорится в пресс-релизе Microsoft.

В компании отмечают, что $3,3 млрд из общего показателя чистой прибыли обусловлены налоговыми льготами, полученными ею благодаря возврату в США части интеллектуальной собственности. Без учета этого фактора прибыль Microsoft в минувшем квартале составила $2,27 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,08 на акцию.

Выручка Microsoft в первом финквартале увеличилась на 22%, до $45,3 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $44 млрд.

Улучшение квартальных результатов обусловлено, в частности, ростом доходов от облачных сервисов, которые в минувшем квартале подскочили на 36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего фингода и достигли $20,7 млрд, впервые превысив отметку в $20 млрд, отмечают в компании.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, повысилась на 31% и достигла $17 млрд. Выручка Azure подскочила на 50%.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 22% - до $15 млрд. В это подразделение входит социальная сеть LinkedIn, ее доход вырос на 42%.

Выручка бизнеса More Personal Computing (в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) поднялась на 12% и составила $13,3 млрд. При этом доходы от продажи планшетов Surface упали на 17%, игр и консолей - увеличились на 2%.

В минувшем квартале Microsoft вернула акционерам $10,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 14% превышает сумму, затраченную на эти цели за тот же период предыдущего года.

Акции Microsoft подорожали на 2% на дополнительных торгах во вторник. Капитализация компании с начала текущего года подскочила на 39% и составляет $2,31 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 16,8%, S&P 500 - 21,6%.

США Microsoft

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