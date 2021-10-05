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СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных 1,5 млрд пользователей Facebook

Предполагаемая утечка не имеет отношения к глобальному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В даркнете на одном из форумов, посвященном хакерским атакам, появилось объявление о продаже персональных данных 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook, сообщает Privacy Affairs.

Издание подчеркивает, что предполагаемая утечка не имеет отношения к глобальному сбою в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, произошедшему в понедельник, поскольку объявление в даркнете было опубликовано еще 22 сентября.

Набор данных, которые, предположительно, заполучили хакеры, включает: имя, адрес электронной почты, номер телефона, местоположение, пол и идентификатор пользователя. Взломщики утверждают, что продаваемые данные датированы 2021 годом.

Один потенциальный покупатель, на слова которого ссылается интернет-портал, утверждает, что ему предложили купить данные 1 млн учетных записей пользователей Facebook за $5 тыс.

Privacy Affairs отмечает, что данные похожи на настоящие, однако некоторые потенциальные покупатели утверждают, что продавец их обманул и не передал данные после оплаты. Это ставит под вопрос масштабы и сам факт утечки данных.

Авторы материала указывают, что если утверждение о взломе подтвердится, то данная утечка станет одной из самых масштабных в истории Facebook.

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