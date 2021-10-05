Байден призвал ЕС эффективнее сотрудничать по налогам

Также президент США высказался за ускорение интеграции балканских стран в Евросоюз

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду на формирование единых правил в международной налоговой системе, а также решении проблем цепочек поставок товаров, сообщил Белый дом.

"Он подчеркнул важность обеспечения трансграничных потоков данных и выравнивания условий игры в международной налоговой системе", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты надеются, что страны G20 достигнут политического соглашения о глобальном минимальном корпоративном налоге в 15% на саммите в конце октября.

Белый дом отметил, что стороны обсудили вопросы, касающиеся правил международной торговли, которые должны основываться на "демократических ценностях и рыночных принципах, решать общие проблемы цепочки поставок".

Кроме того, Байден "выразил решительную поддержку" ускоренному присоединению балканских стран к ЕС, говорится в сообщении.

Лидеры ЕС и балканских стран, как планируется, встретятся в среду, чтобы обсудить вопросы вступления в Евросоюз шести балканских стран: Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии.

Президент также "подчеркнул важность тесного сотрудничества США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе".