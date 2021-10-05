Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден призвал ЕС эффективнее сотрудничать по налогам

Также президент США высказался за ускорение интеграции балканских стран в Евросоюз

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе состоявшейся телефонной беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен выразил надежду на формирование единых правил в международной налоговой системе, а также решении проблем цепочек поставок товаров, сообщил Белый дом.

"Он подчеркнул важность обеспечения трансграничных потоков данных и выравнивания условий игры в международной налоговой системе", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты надеются, что страны G20 достигнут политического соглашения о глобальном минимальном корпоративном налоге в 15% на саммите в конце октября.

Белый дом отметил, что стороны обсудили вопросы, касающиеся правил международной торговли, которые должны основываться на "демократических ценностях и рыночных принципах, решать общие проблемы цепочки поставок".

Кроме того, Байден "выразил решительную поддержку" ускоренному присоединению балканских стран к ЕС, говорится в сообщении.

Лидеры ЕС и балканских стран, как планируется, встретятся в среду, чтобы обсудить вопросы вступления в Евросоюз шести балканских стран: Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии.

Президент также "подчеркнул важность тесного сотрудничества США и ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе".

США ЕС Джо Байден Урсула фон дер Ляйен

Новости

В Facebook назвали причиной сбоя неправильное изменение конфигурации

Гендиректор WhatsApp объявил о полном восстановлении работы мессенджера

СМИ нашли в даркнете объявление о продаже данных 1,5 млрд пользователей Facebook

Facebook подтвердил начало восстановления работы после многочасового сбоя

Facebook подтвердил начало восстановления работы после многочасового сбоя

Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

Facebook, Instagram и WhatsApp начали восстанавливать работу

Сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp длится уже около пяти часов

На Украине учтут данные "досье Пандоры" при проверке декларации Зеленского

Мировые авиакомпании решили сократить выбросы CO2 до нуля к 2050 году

Что произошло за день: понедельник, 4 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });