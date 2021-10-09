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Более 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Около 136 стран согласились ввести корпоративную налоговую ставку не ниже 15% для международных корпораций с 2023 года, сообщает BBC News.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила, что нововведение позволит взимать на $150 млрд новых налогов по всему миру в год, что приведет к перераспределению более $125 млрд доходов самых крупных и прибыльных международных компаний. Они будут выплачивать справедливую долю налогов везде, где они ведут бизнес и получают прибыль.

Реформа согласована 136 странами и юрисдикциями. На них приходится более 90% мирового ВВП, сообщила ОЭСР.

Канцлер Великобритании Риши Сунак заявил, что сделка "обновит глобальную налоговую систему для современной эпохи".

"Теперь у нас есть четкий путь к более справедливой налоговой системе, где крупные глобальные игроки платят свою справедливую долю везде, где они ведут бизнес", - сказал он.

ОЭСР

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