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Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 235 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 235 млн человек
Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 235 389 736, сообщает сайт американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 808 886 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 852 255 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 703 278.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 834 702. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 448 997 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 478 546 заболевших. Скончались 598 152 человека.

За время пандемии в мире было распределено 6 318 258 278 доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 618,7; а количество случаев на 1 млн человек - 30,299. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 166 человек, в Индии - 322, Бразилии - 2 789.

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США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 05 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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