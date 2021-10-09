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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Личный врач Саакашвили заявил, что у экс-президента может ухудшиться состояние здоровья

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, пока нормальное, но оно может ухудшиться через несколько дней, заявил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе, накануне специально прибывший из США.

"Саакашвили бодр, чувствует себя пока нормально и не намерен прекращать голодовку. С первого взгляда и не поймешь, что он голодает. Он похудел, но у него анемия", - сказал врач после посещения в пятницу Саакашвили в тюремной камере.

Он сообщил, что встретился с главным врачом тюремной больницы и тот ознакомил с проведенными исследованиями состояния здоровья Саакашвили.

"Помощь медикаментами пока ему не назначена, но они потребуются со следующей недели. Что касается распространенной пенитенциарной Службой информации, что Саакашвили начал принимать мед и натуральные соки, то он пьет только соки и воду", сказал Кипшидзе, добавив, что у бывшего президента израсходованы все деньги на тюремной банковской карте.

Ранее пенитенциарная служба сообщала, что Саакашвили на свои деньги приобрел в тюремном магазине телевизор, плед и вещи для личного пользования.

Михаила Саакашвили Грузия

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