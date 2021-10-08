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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Грузинские власти заявили, что Саакашвили в тюрьме начал есть мед и пить соки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать в тюремной камере мед и натуральные соки, заявил в пятницу журналистам начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.

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"В минувший понедельник Саакашвили была изготовлена тюремная банковская карта, с помощью которой он имел доступ в местном магазине к приобретению по заявке различных продуктов, в том числе натуральных соков и меда. Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок меда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает - так или иначе его организм не находится на грани истощения", - сказал Цхвариашвили.

Ранее в пятницу адвокаты Саакашвили и его подруга депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявили журналистам, что бывший президент в результате восьмидневной голодовки крайне истощен и похудел на 12 килограммов.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили Грузия

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