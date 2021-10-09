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Из-под развалин дома в Батуми спасатели извлекли тело погибшей женщины

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спасатели в ночь на среду извлекли из-под завалов полностью обрушившегося накануне днем подъезда 5-этажного жилого дома тело одного человека, сообщил грузинский Первый телеканал.

По информации телеканала, данный факт подтвердили в МВД Грузии. Погибшей оказалась женщина средних лет, которая проживала на третьем этаже рухнувшего дома. В МВД сообщили также, что спасатели из-под развалин дома вытащили двух человек - женщину и мужчину из одной семьи, оба они живы, но в очень тяжелом состоянии доставлены в больницу.

"По нашим предположениям, примерно 7-8 человек, но не более 10-ти пока остаются под завалами дома. Мы работаем всю ночь и продолжим работу до тех пор, пока не доведем ее до конца", - заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, слова которого приводятся в пресс-релизе ведомства.

В сообщении отмечается, что, по существующей информации, под завалами могут быть два или три ребенка.

Ранее были спасены мужчина и двое детей, но их спасателям пришлось извлекать из машин, припаркованных возле дома и заваленных обломками.

Причины обрушения дома пока неизвестны. По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть также версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение. По еще одной версии, обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва.

МВД по факту обрушения жилого дома начало расследование.

Грузия Батуми

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