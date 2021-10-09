Число жертв в результате обрушения жилого дома в Батуми выросло до четырех
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося накануне подъезда жилого дома в центре Батуми тела еще трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего.
Как сообщают грузинские СМИ, число погибших выросло до четырех. Ранее из-под развалин спасатели извлекли тело погибшей женщины. В больницу в тяжелом состоянии доставлены два человека, один из которых - мужчина средних лет - находится в реанимации.
Спасательная операция по поиску пострадавших, в которой участвуют около 300 человек, продолжается. При этом техника фактически не используется, все работы спасатели проводят вручную, чтобы не причинить вред выжившим.
Ранее были спасены мужчина и двое детей, спасатели вытащили их из машин, припаркованных возле дома и заваленных обломками.
Причины обрушения дома пока неизвестны.
МВД Грузии ведет расследование по факту обрушения жилого дома.