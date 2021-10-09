В США в результате перестрелки погибли две сотрудницы дома престарелых

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в округе Принс-Джордж (штат Мэриленд) в пятницу утром, сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

По данным учреждения, жертвами стали сотрудницы. Подозреваемый был взят под стражу, сообщила полиция округа Принс-Джордж.

Место происшествия оцеплено, сообщили в полиции, добавив, что угрозы нет. Личность подозреваемого и жертв пока не установлена.